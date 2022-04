Stand: 28.04.2022 16:45 Uhr Hansa Rostock senkt Fremdverbindlichkeiten

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat seine Fremdverbindlichkeiten um rund ein Drittel reduziert. Wie der Tabellenelfte am Donnerstag mitteilte, sei die Darlehensschuld bei der Obotritia Capital KGaA mit einer Sondertilgung erheblich gesenkt und ein Schuldenerlass in Höhe von drei Millionen Euro vereinbart worden. Bei der Sondertilgung handelt es sich um eine außerordentliche Rückzahlung in Höhe von 2,1 Millionen Euro durch die FC Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA sowie 1,9 Millionen Euro durch die Ostseestadion GmbH & Co. KG. | 28.04.2022 16:38