Stand: 22.12.2022 11:21 Uhr Hansa Rostock sammelt 30.000 Euro für die Tafeln

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock unterstützt die Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern mit 30.000 Euro. Die Summe ist rund um einen Aktions-Spieltag Anfang November zusammengekommen, bei dem es verschiedene Spendenmöglichkeiten gegeben hatte. Im Anschluss wurden zu Gunsten der Tafeln in Rostock, Güstrow, Grevesmühlen und Anklam die Trikots der Mannschaft versteigert und 1.000 Sondertrikots verkauft. Zuvor war der Rostocker Fan-Club "Revolte" mit der Idee zu dieser Aktion an den Verein herangetreten. | 21.12.2022 11:15