Stand: 10.12.2021 11:36 Uhr Hansa Rostock richtet Corona-Testzentrum am Ostseestadion ein

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat am Ostseestadion ein Corona-Schnelltesttzentrum eingerichtet, um die bereits existierenden Teststellen in der Stadt zu entlasten. Die ersten Tests in einem der Kassencontainer auf dem Nord-Vorplatz (Kopernikusstraße) sollen nach einer Club-Mitteilung schon heute möglich sein. "Damit können wir jetzt direkt vor den Toren des Ostseestadions die extrem gestiegene Nachfrage nach Tests ermöglichen und hoffentlich für Entlastung sorgen“, wurde der Vorstandsvorsitzende Robert Marien zitiert. | 10.12.2021 11:35