Stand: 26.09.2023 16:33 Uhr Hansa Rostock löst Vertrag mit Ex-Coach Glöckner auf

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock und sein ehemaliger Chef-Trainer Patrick Glöckner haben sich in beiderseitigem Einvernehmen darauf geeinigt, den Vertrag vorzeitig zum 30. September 2023 aufzulösen. Das gab der FC Hansa am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. "Wir danken Patrick Glöckner für die kooperativen und konstruktiven Gespräche, in denen wir eine für beide Seiten akzeptable Regelung gefunden haben. Wir wünschen Patrick für seine berufliche und private Zukunft alles Gute", sagte Vorstandsvorsitzender Robert Marien. | 26.09.2023 16:32