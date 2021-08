Stand: 14.08.2021 13:52 Uhr Hansa Rostock leiht Linksverteidiger Meier von Mainz aus

Hansa Rostock hat Jonathan Meier von Mainz 05 für ein Jahr ausgeliehen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Sonnabend mit. In der vergangenen Saison war der Linksverteidiger bereits an Dynamo Dresden ausgeliehen. "Diese Liga wird in diesem Jahr extrem spannend und ich möchte zusammen mit den tollen Fans meinen Teil dazu beitragen, mit Hansa den Klassenerhalt zu erreichen", sagte Meier, der am Montag ins Mannschaftstrasining der Rostocker einstiegen soll. | 14.08.2021 13:35