Stand: 11.08.2022 13:19 Uhr Hansa Rostock in Bestbesetzung nach Darmstadt

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Spiel beim SV Darmstadt 98 am Sonnabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Bestbesetzung bestreiten. Es fehlen neben den Langzeitverletzten lediglich die Verteidiger John-Patrick Strauß nach einer Erkrankung und Frederic Ananou nach einem Muskelfaserriss. Beider waren bislang jedoch ohnehin nicht erste Wahl. "Ananou macht gute Fortschritte. Wir hoffen, dass er nicht länger als sechs Wochen ausfallen wird", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag. | 11.08.2022 13:14