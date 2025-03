Stand: 26.03.2025 10:15 Uhr Hansa Rostock im Landespokal-Halbfinale beim FC Schönberg

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock tritt im Halbfinale des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim FC Schönberg an. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend. Die Partie beim Verbandsligisten wird aller Voraussicht nach am 30. April oder 1. Mai ausgetragen. Im anderen Vorschlussrunden-Duell stehen sich der FC Förderkader René Schneider und SV Pastow gegenüber. Der Sieger des Landespokals qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals. | 26.03.2025 10:14