Hansa Rostock holt Lukas Hinterseer aus Hannover

Lukas Hinterseer stürmt ab sofort für den FC Hansa Rostock. Der 31-jährige Angreifer kommt vom Liga-Konkurrenten Hannover und hat einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. "Er ist ein großer und physisch sehr robuster Spieler, der entsprechend unangenehm zu verteidigen ist und sich durch seine Kopfballstärke, seine intensive Arbeit gegen den Ball und seine Torgefährlichkeit -insbesondere in der Box- auszeichnet", so Sportvorstand Martin Pieckenhagen. In seinen bisher 143 Einsätzen in der 2. Bundesliga für den VfL Bochum, den HSV und Hannover 96 erzielte Hinterseer 50 Tore und steuerte 17 Vorlagen bei. Zudem kann der Angreifer auf 56 Bundesliga-Einsätze für den FC Ingolstadt zurückblicken. | 21.07.2022 15:52