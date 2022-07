Stand: 07.07.2022 20:31 Uhr Hansa Rostock gewinnt Testspiel in Wismar mit 10:0

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ist in einem Testspiel auf Torejagd gegangen. Am Donnerstagabend siegte das Team von Trainer Jens Härtel beim Verbandsligisten Anker Wismar klar mit 10:0 (5:0). Vor rund 2.500 Zuschauern war Stürmer Ridge Munsy mit drei Treffern erfolgreichster Torschütze vor Pascal Breier (2). Den letzten Test vor dem Punktspiel-Start Mitte Juli bestreitet Hansa am Sonnabend (14 Uhr) gegen den dänischen Club Bröndby IF. | 07.07.2022 20:30