Hansa Rostock bis Saisonende ohne Ersatzkeeper Voll

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss bis zum Saisonende ohne seinen Ersatztorwart Ben Voll auskommen. Wie die Mecklenburger am Dienstag mitteilten, hatte sich der 20-Jährige bereits in der vergangenen Woche im Training einen Mittelfußbruch am rechten Fuß zugezogen. Bis auf Weiteres wird nun U21-Keeper Oliver Gaedtke zum Team von Hansa-Coach Jens Härtel stoßen. | 16.03.2021 14:12