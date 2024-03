Stand: 18.03.2024 16:00 Uhr Hansa Rostock bestreitet Testspiel gegen VfB Lübeck

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock nutzt die länderspielbedingte Pause zu einem Testspiel gegen den Drittligisten VfB Lübeck. Die Partie findet am Donnerstag um 13 Uhr im Ostseestadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Bereits in der vergangenen Winterpause hatten sich beide Teams an gleicher Stelle gegenübergestanden, die Begegnung endete mit einem 1:1. | 18.03.2024 16:00