Stand: 02.07.2022 19:46 Uhr Hansa Rostock beendet Trainingslager in Schladming

Nach der abschließenden Nullnummer am Sonnabend im Testspiel gegen Austria Klagenfurt beendet der FC Hansa Rostock am Sonntag sein zehntägiges Sommer-Trainingslager in Schladming. Das Team von Trainer Jens Härtel setzt nach der Rückkehr aus Österreich seine Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der zweiten Fußball-Bundesliga daheim in Mecklenburg-Vorpommern fort. Die Rostocker absolvieren am 7. Juli (18 Uhr) noch ein Gastspiel beim FC Anker Wismar. Die Generalprobe vor dem Liga-Punktspielstart findet am 9. Juli (14 Uhr) gegen den dänischen Traditionsclub Bröndby IF statt. | 02.07.2022 19:35