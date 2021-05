Stand: 02.05.2021 13:55 Uhr Hansa Rostock bangt vor Spitzenspiel um Roßbach

Fußball-Drittligist Hansa Rostock bangt vor dem Spitzenspiel gegen den 1. FC Ingolstadt am Dienstagabend (19 Uhr) im heimischen Ostseestadion um den Einsatz von Damian Roßbach. "Er hat einen sieben Zentimeter langen Cut auf der Stirn, der genäht wurde. Es ist etwas unangenehm. Wir müssen das Training am Montag abwarten", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Sonntag. Der Verteidiger Roßbach hatte sich die Verletzung bei einem Zusammenprall im Auswärtsspiel beim SV Meppen (3:2) zugezogen. | 02.05.2021 13:55