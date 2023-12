Stand: 14.12.2023 16:33 Uhr Hansa Rostock: Winterfahrplan steht

Der Winterfahrplan von Fußball-Zweitligist Hansa Rostock steht. Trainingsstart nach dem Weihnachtsurlaub ist am 2. Januar, zwei Tage später geht es in ein einwöchiges Trainingslager ins türkische Belek. Dort sind zwei Testspiele gegen Drittligist Borussia Dortmund II (6.1.) und den österreichischen Erstligisten Linzer ASK (10.1.) geplant. Nach der Rückkehr nach Rostock steht noch ein Testspiel gegen den Drittligisten VfB Lübeck (13.1.) an. Am 20. Januar beginnt für die Mecklenburger die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. | 14.12.2023 16:32