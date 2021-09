Stand: 29.09.2021 15:25 Uhr Hansa Rostock: Verteidiger Scherff nach Kreuzbandriss schon operiert

Abwehrspieler Lukas Scherff wird dem Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock mehrere Monate fehlen. Bei einer MRT-Untersuchung wurde Anfang der Woche ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie festgestellt, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Scherff wurde bereits am Dienstag in Berlin operiert. Der Eingriff sei gut verlaufen. Der Linksverteidiger hatte die ersten fünf Zweitliga-Spiele des Aufsteigers in der Saison bestritten. Er klagte schon seit Längerem über Beschwerden in seinem Knie. Ihr nächstes Spiel in der Zweiten Liga bestreiten die Rostocker am Sonnabend (13.30 Uhr im NDR Livecenter) bei Holstein Kiel. | 29.09.2021 15:25