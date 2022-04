Stand: 21.04.2022 11:21 Uhr Hansa Rostock: Sikan für drei Spiele gesperrt

Danylo Sikan vom Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Spiele gesperrt worden. Der 21-Jährige hatte in der Nachspielzeit der Partie am Sonntag gegen Jahn Regensburg (1:1) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. Sikan steht Rostock damit erst am letzten Spieltag gegen den Hamburger SV wieder zur Verfügung. Ergebnisse/Tabelle | 21.04.2022 11:21