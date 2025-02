Stand: 11.02.2025 08:22 Uhr Hansa Rostock: Neubau der Flutlichtmasten hat begonnen

Mit einem symbolischen Spatenstich durch Hansa Rostocks Vorstandsvorsitzenden Jürgen Wehlend hat am Ostseestadion der Neubau der Flutlichtmasten begonnen. Der Fußball-Drittligist rechnet mit insgesamt etwa fünf Monaten Bauzeit, zum Start in die neue Saison sollen die Masten in Betrieb genommen werden. Die Kosten werden auf etwa drei Millionen Euro beziffert. Die Betriebsgenehmigung für die alten Masten aus dem Jahr 1970 läuft 2026 aus. | 11.02.2025 08:22