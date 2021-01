Stand: 22.01.2021 21:36 Uhr Hansa Rostock: Gastspiel beim KFC Uerdingen vor Absage

Die Drittliga-Partie von Hansa Rostock am 30. Januar beim KFC Uerdingen kann wohl nicht wie angesetzt in der Düsseldorfer Arena ausgetragen werden. Wie der "kicker" und die "Westdeutsche Zeitung" übereinstimmend berichten, stellt die Stadiongesellschaft DLive den Krefeldern die Spielstätte wegen ausgebliebener Mietzahlungen nicht zur Verfügung. Schon im Dezember standen Heimspiele der Uerdinger auf der Kippe, weil Zahlungen zu spät erfolgten. Der KFC spielt in der laufenden Saison in Düsseldorf, weil das Fußball-Stadion in Krefeld nicht drittligatauglich ist. | 22.01.2021 21:34