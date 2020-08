Stand: 27.08.2020 10:38 Uhr

Hansa Rostock: Freigabe für Straith

Nach der Verpflichtung von Jan Löhmannsröben hat Mittelfeldspieler Adam Straith keine Zukunft mehr beim Fußball-Drittligisten Hansa Rostock. Er müsse damit rechnen, in der kommenden Saison auch mal in der Oberliga-Mannschaft aufzulaufen, erklärte Trainer Jens Härtel: "Wenn er das nicht will, würden wir einem Wechsel nicht im Weg stehen." Der 29-Jährige darf sich also nach einem neuen Verein umsehen. | 27.08.2020 10:37