Stand: 08.03.2021 10:40 Uhr Hansa Rostock: Entwarnung bei Verhoek

Fußballprofi John Verhoek vom Drittligisten Hansa Rostock hat sich beim 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht so schwer verletzt wie befürchtet. Der Knöchel sei zwar nach wie vor geschwollen, gebrochen sei aber nichts, teilten die Norddeutschen mit. Dennoch werde Verhoek das Nachholspiel beim KFC Uerdingen am Dienstagabend (19 Uhr) verpassen: "Das Außenband macht ihm Probleme." Eine längere Pause droht dem Niederländer aber offenbar nicht. Verhoek war am Sonnabend in der Nachspielzeit bei einem Freistoß für den FCK unglücklich auf den Füßen von Jan Löhmannsröben gelandet und dabei umgeknickt. | 08.03.2021 10:38