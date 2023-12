Stand: 29.12.2023 15:57 Uhr Hansa Rostock: Co-Trainer Uwe Ehlers übernimmt NLZ-Leitung

Der langjährige Co-Trainer Uwe Ehlers wird beim Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock ab dem kommenden Jahr das Nachwuchsleistungszentrum leiten. Das teilte der Club am Freitag mit. Der 48-Jährige wird das Amt von Michael Meier übernehmen, der im Mai 2023 in den Hansa-Vorstand berufen wurde und seitdem beide Funktionen in Personalunion ausgeführt hatte. "Ich bin sehr dankbar für die fast zehn Jahre, in denen ich als Co-Trainer der Profimannschaft arbeiten durfte. Ich freue mich nun aber auf ein neues Kapitel beim F.C. Hansa", sagte Ehlers. | 29.12.2021 15:55