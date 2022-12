Stand: 14.12.2022 11:00 Uhr Hansa Rostock: Auch Scherff muss operiert werden

Nach der Knie-Op bei Hansa Rostocks Fußballprofi Maurice Litka vergangene Woche, steht nun auch seinem Teamkollegen Lukas Scherff in dieser Woche ein operativer Eingriff bevor. Dessen anhaltende Schmerzen im Knie stammen offenbar von einem leicht lädierten Meniskus. Scherff wird daher am Freitag arthroskopisch am Knie operiert, dabei soll der Meniskus geglättet werden. Wie lange der gebürtige Schweriner im Anschluss ausfällt, ist aktuell noch nicht klar. | 14.12.2022 10:59