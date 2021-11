Stand: 26.11.2021 20:03 Uhr Hansa-Legende Streich in der "Hall of Fame"

DDR-Rekordnationalspieler Joachim Streich ist in die "Hall of Fame des deutschen Fußball" aufgenommen worden. Der 70-Jährige, der in Wismar geboren wurde, ist mit 55 Treffern in 102 Partien auch Rekordtorschütze im DDR-Trikot. "In der Hall of Fame werden die Größten des deutschen Fußballs verewigt - in diese illustre Runde aufgenommen zu werden, freut mich. Warten Sie, nein, es ist nicht nur Freude, sondern auch Stolz", sagte der Ex-Profi von Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg. | 26.11.2021 20:00