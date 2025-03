Stand: 30.03.2025 11:11 Uhr Hansa-Frauen: Trainer und Koordinator verlassen den Club

Der FC Hansa Rostock stellt seine Abteilung Frauen- und Mädchenfußball zur kommenden Saison neu auf. Wie die Mecklenburger am Sonntag bekanntgaben, werden Frank Goesch, Koordinator Frauen- und Mädchenfußball, sowie Tino Spörk, Chef-Trainer der 1. Frauen-Mannschaft, den Verein zum Saisonende verlassen. Goesch steht dem Club aus gesundheitlichen Gründen bereits ab 1. April nicht mehr zu Verfügung. In den kommenden Wochen werde man an der personellen Neuausrichtung und Nachbesetzung arbeiten, hieß es in der Mitteilung des FC Hansa. Die erste Frauen-Mannschaft des FCH kämpft in der Regionalliga Nord um den Klassenerhalt. | 30.03.2025 11:09