Hansa-Fan nach Randale zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt Stand: 24.09.2024 19:30 Uhr Ein Fan des FC Hansa Rostock ist nach Ausschreitungen in Paderborn zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte einen einheimischen Fan die Treppe herunter gestoßen.

Das Amtsgericht Paderborn hat gegen einen 40-jährigen Hansa-Anhänger eine Bewähungsstrafe von 14 Monaten verhängt. Der Mann aus Nordwestmecklenburg wurde nach Angaben eines Gerichtssprechers am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Außerdem muss der Täter 1.000 Euro Schmerzensgeld zahlen, sowie 150 Sozialstunden leisten. Der Fußballfan hatte beim Auswärtsspiel des FC Hansa in Paderborn im Dezember vergangenen Jahres einen 60-Jährigen die Treppe heruntergestoßen und schwer am Kopf verletzt. Der Hansa-Anhänger war zuvor angetrunken aus dem Fan-Gästeblock in den Bereich der Heimfans geklettert und nach der Tat wieder zurück. Das Opfer leidet bis heute unter den Folgen des Angriffs. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

37 Menschen verletzt und erheblicher Sachschaden

Bereits Ende August wurde ein 24-jähriger Hansa-Fan aus Wismar wegen mehrerer Angriffe auf Polizisten und Landfriedensbruchs zu neun Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Der vorbestrafte Mann hatte vermummt unter anderem Absperrbaken auf die Beamten geworfen. Wegen der Ausschreitungen, bei denen 37 Menschen verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand, stehen weitere Hansa-Fans vor Gericht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 24.09.2024 | 20:00 Uhr