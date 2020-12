Stand: 04.12.2020 12:41 Uhr Hansa: Entwarnung bei Rother, Omladic muss passen

Fußball-Drittligist Hansa Rostock kann im Spiel beim SV Wehen Wiesbaden am Sonntag (13 Uhr/im Livecenter) auf Björn Rother zurückgreifen. "Björn geht’s erstaunlich gut. Er hat die heutige Einheit absolviert - von daher können wir Entwarnung geben", sagte Trainer Jens Härtel am Freitag. Der Mittelfeldspieler war in der Partie gegen Türkgücü am Mittwochabend nach einer Knöchelverletzung ausgewechselt worden. Für den angeschlagenen Nik Omladic kommt die Partie in Hessen hingegen zu früh. | 04.12.2020 12:40