Stand: 19.09.2022 13:54 Uhr Hansa-Coach Härtel will nachsteuern - Test gegen Wolfsburg geplant

Trainer Jens Härtel vom FC Hansa Rostock will auch nach dem 3:1-Sieg über den 1. FC Magdeburg die Punktspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga nicht im Schongang absolvieren. "Wir werden die neue Woche nutzen, um gerade im athletischen Bereich ein paar Sachen nachzusteuern", kündigte der Hansa-Coach in der "Ostseezeitung" an. Vor dem kommenden spielfreien Wochenende, an dem diverse Länderspiele anstehen, ist für Freitag ein Test der Mecklenburger beim niedersächsischen Bundesligisten VfL Wolfsburg im Gespräch. | 19.09.2022 13:54