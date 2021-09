Stand: 28.09.2021 13:21 Uhr Hannovers Muroya für Japan auf Länderspielreise

Sei Muroya von Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist einer von sieben Deutschland-Legionären im Aufgebot der japanischen Nationalmannschaft. Nationalcoach Hajime Moriyaso nominierte den 27 Jahre alten Rechtsverteidiger für die WM-Qualifikationsspiele in Saudi Arabien (8. Oktober) und gegen Australien (12. Oktober). Bislang kam Muroya in 16 Länderspielen für sein Heimatland zum Einsatz. Zum japanischen Kader zählt auch Muroyas früherer Teamkollege in Hannover, Genki Haraguchi. | 28.09.2021 13:21