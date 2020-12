Stand: 20.12.2020 16:24 Uhr Hannovers Handballer verlängern mit Sportlichem Leiter

Die TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit dem Sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen bis "mindestens 2023" verlängert. Das teilte der Handball-Bundesligist am Sonntag mit. Der Ex-Profi ist aktuell bereits in seiner dritten Saison für den sportlichen Bereich bei den Niedersachsen verantwortlich. Der bisherige Kontrakt des 35-Jährigen lief am Ende der Spielzeit aus. | 20.12.2020 16:15