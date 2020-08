Stand: 17.08.2020 16:44 Uhr

Hannovers Ex-Kapitän Bakalorz wechselt in die Türkei

Drei Tage nach der Trennung von seinem langjährigen Verein Hannover 96 hat Fußball-Profi Marvin Bakalorz am Montag einen Zweijahresvertrag beim türkischen Erstligisten Denizlispor unterschrieben. "Ich wollte noch mal die Auslandserfahrung erleben. Ich hatte viele Anfragen. Aber mein neuer Trainer Robert Prosinecki hat mich überzeugt, hierher zu wechseln", sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler der "Bild"-Zeitung. Seinen Vertrag in Hannover hatte Bakalorz am Freitag nach vier Jahren und 107 Ligaspielen für die Niedersachsen aufgelöst, weil er in den Planungen von 96-Trainer Kenan Kocak keine Rolle mehr spielte. | 17.08.2020 16:45