Stand: 24.02.2021 09:48 Uhr Hannovers Evina muss erneut operiert werden

Angreifer Franck Evina vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 muss erneut für längere Zeit aussetzen. Der 20-Jährige hat sich im Training einen Riss des Außenbandes im rechten Knie zugezogen und wird bereits am Mittwoch in Augsburg operiert. Evina war erst vor 14 Tagen nach einem Teilriss an einer anderen Stelle des Außenbandes wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. | 24.02.2021 09:44