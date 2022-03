Stand: 14.03.2022 13:34 Uhr Hannover 96: Ennali positiv auf Coronavirus getestet

Ein neuer Corona-Fall bei Hannover 96. Lawrence Ennali ist positiv auf das Virus getestet worden, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Dem 20-Jährigen gehe es gut, er befinde sich in häuslicher Isolation, hieß es. Für das Spiel beim FC Schalke 04 am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) wird Ennali auf jeden Fall ausfallen. Bei den Niedersachsen kam der Offensivmann in dieser Saison bisher in zehn Spielen zum Einsatz. Ergebnisse/Tabelle | 15.03.2022 13:56