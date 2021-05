Stand: 28.05.2021 13:47 Uhr Hannovers Elez wechselt zu Hajduk Split

Fußballprofi Josip Elez hat einen neuen Verein gefunden. Der 27-Jährige, der beim Zweitligisten Hannover 96 keinen Vertrag mehr erhalten hat, kehrt in seine kroatische Heimat zurück und schließt sich seinem Jugendclub Hajduk Split an. Dort unterschrieb Elez einen Vier-Jahres-Vertrag. Für Hannover war Elez in 62 Erst- und Zweitligapartien aufgelaufen. | 28.05.2021 13:47