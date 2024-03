Stand: 06.03.2024 15:45 Uhr Hannoveraner Toba führt deutsche Turn-Riege beim DTB-Pokal an

Der "Hero de Janeiro" Andreas Toba führt das deutsche Kunstturn-Team beim DTB-Pokal in Stuttgart an. Der 33 Jahre alte Allrounder vom TK Hannover ist einer von fünf männlichen Startern aus der Riege des Deutschen Turnerbundes beim internationalen Traditions-Event vom 15. bis 17. März. Am Donnerstag gibt Toba beim Weltcup in Baku (Aserbaidschan) nach Kreuzbandverletzung sein Comeback. | 06.03.2022 15:45