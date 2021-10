Stand: 16.10.2021 23:33 Uhr Hannoveraner Boxer Mann verpasst WM-Triumph

Cruisergewichtler Artur Mann (Hannover) hat bei seiner Ring-Rückkehr den großen WM-Triumph erwartungsgemäß verpasst. Gegen den IBF-Weltmeister und Lokalmatador Mairis Briedis verlor der Herausforderer am Samstagabend in der lettischen Hauptstadt Riga durch K.o. in der dritten Runde. Es war Manns zweite Niederlage im 19. Profikampf, für den der 31-Jährige aus dem Ruhestand zurückgekommen war. | 16.10.2021 23:32