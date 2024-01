Stand: 31.01.2024 11:47 Uhr Hannover will Spielort bei Handball-WM 2027 werden

Hannover möchte sich als Spielort für die Handball-WM 2027 in Deutschland bewerben. "Wir wollen dafür den Hut in den Ring werfen. Hannover hat das Zeug dazu", sagte Oberbürgermeister Belit Onayder "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Hannover ist bekanntlich eine Handball-Hochburg mit einer großen Fanbasis. Die Stimmung bei Spielen der Recken ist stets mitreißend", so der Grünen-Politiker. Der Ausschreibungsprozess für die Spielorte soll in diesem Jahr beginnen. | 31.01.2022 11:23