Stand: 15.06.2023 13:45 Uhr Hannover holt 18 Jahre alten Torhüter

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den 18 Jahre alten Torhüter Leon-Oumar Wechsel unter Vertrag genommen, damit wächst das Torwartteam auf vier Keeper. Wechsel kommt vom SV Rödinghausen an den Maschsee. Der Youngster spielte dort in der Rückrunde der vergangenen Saison als Stammkeeper in der Regionalliga West. Er erhält einen Dreijahresvertrag. | 15.06.2023 13:42