Stand: 17.02.2022 14:48 Uhr Hannover-Spieler Ochs positiv auf Corona getestet

Offensivspieler Philipp Ochs von Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Ochs falle erst einmal aus. Der 24-Jährige habe sich bereits am Mittwochvormittag aufgrund eines unklaren Testergebnisses aus Vorsicht in Isolation begeben. Daraufhin sei ein Schnelltest positiv gewesen, weitere Untersuchungen folgen nun. Der 24-Jährige ist nach Angaben seines Clubs geboostert und symptomfrei. | 17.02.2022 14:40