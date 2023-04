Stand: 14.04.2023 22:36 Uhr Hannover Scorpions verpassen Aufstieg in DEL 2

Die Hannover Scorpions spielen auch in der kommenden Saison in der Eishockey-Oberliga. Nach der souveränen Meisterschaft in der Nordstaffel verpassten die Niedersachsen in den Play-offs den Sprung in die zweitklassige DEL 2. Im Halbfinale unterlagen die Scorpions am Freitagabend bei den Starbulls Rosenheim mit 5:8 (3:0, 2:5, 0:3) und kassierten damit in der Serie "Best of Five" das entscheidende 3:1. Überblick | 14.04.2023 22:15