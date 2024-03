Stand: 22.03.2024 22:57 Uhr Hannover Scorpions setzen sich gegen Hannover Indians durch

Eishockey-Oberligist Hannover Scorpions hat sich in den Viertelfinal-Play-offs im Stadtduell mit den Hannover Indians klar durchgesetzt. Durch den 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)-Auswärtssieg gelang den Scorpions am Freitagabend in der "best of seven"-Serie im vierten Spiel der vierte Sieg und damit der Halbfinaleinzug. Play-offs | 22.03.2024 22:54