Stand: 28.09.2020 13:55 Uhr

Hannover-Burgdorf: Hallenstreit nicht vorbei

Noch immer steht nicht fest, ob Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf sein erstes Heimspiel gegen GWD Minden am Donnerstagabend in der ZAG-Arena austragen kann. Laut "Bild" stehen der Bundesliga-Club sowie der Hallenbesitzer Günter Papenburg in ihrem Streit um ausstehende Nebenkosten in Höhe von rund 400.000 Euro zwar mittlerweile vor einer Einigung. Der Bau-Unternehmer pocht aber auf ein persönliches Gespräch mit dem Oberbürgermeister und dem Regions-Präsidenten: "Sonst spielen die Recken am Donnerstag in der Swiss-Life-Hall." Stadt und Region Hannover lehnten das jedoch zuletzt ab. | 28.09.2020 13:52