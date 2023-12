Stand: 22.12.2023 12:25 Uhr Hannover 96 zum Abschluss der Vorbereitung gegen Holstein Kiel

Zum Abschluss der Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga trifft Hannover 96 auf den Ligakonkurrenten und Herbstmeister Holstein Kiel. Am 13. Januar um 13 Uhr gastieren die "Störche" in Hannover. Die Partie findet ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt. Hannover reist am 2. Januar ins Trainingslager im spanischen Jerez. Dort sind bis zu zwei weitere Testspiele geplant. Kiel bricht am selben Tag ins neuntägiges Trainingslager in Oliva Nova (ebenfalls Spanien) auf. | 22.12.2021 12:20