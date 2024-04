Stand: 02.04.2024 19:24 Uhr Hannover 96 zieht Einspruch gegen Geldstrafe zurück

Zweitligist Hannover 96 hat seinen Einspruch gegen eine vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verhängte Strafe in Höhe von 124.140 Euro zurückgezogen. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Hannover 96 war am 7. Februar vom Sportgericht wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit der hohen Geldstrafe belegt worden. 96-Fans hatte am 20. Oktober des vergangenen Jahres vor und während der Partie gegen den 1. FC Magdeburg unter anderem Bengalische Feuer gezündet. | 02.04.2024 19:23