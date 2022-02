Stand: 18.02.2022 10:08 Uhr Hannover 96 verpflichtet Hansa-Talent Stepantsev

Hansa Rostocks Nachwuchsfußballer Nick Stepantsev spielt ab der kommenden Saison für Hannover 96. Der 19 Jahre alte Offensivmann soll sich beim niedersächsischen Zweitligisten zunächst in der U23-Mannschaft beweisen. Perspektivisch trauen die "Roten" Stepantsev, der momentan für Hansas Oberliga-Team am Ball ist, aber den Sprung zu den Profis zu, wie 96-Sportdirektor Marcus Mann dem "Sportbuzzer" erklärte: "Er muss noch zulegen, wir sehen in ihm aber das Potenzial für die Zweite Liga." | 18.02.2022 10:07