Stand: 07.01.2024 15:02 Uhr Hannover 96 verliert zweiten Test gegen Ajax Amsterdam

Nach dem 3:0-Erfolg am Vortag hat Hannover 96 sein zweites Testspiel gegen den niederländischen Top-Club Ajax Amsterdam verloren. Am Sonntag unterlag der Fußball-Zweitligist im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Jerez mit 1:2 (1:2). Die Niedersachsen hielten lange gut mit. Muhammed Damar (42.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschluss. Brian Brobbey (24.) und Steven Bergwijn (26.) hatten den Erstligisten aus dem Nachbarland in Führung gebracht.