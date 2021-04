Stand: 21.04.2021 15:36 Uhr Hannover 96 verliert Negativrekord an Schalke 04

Mit dem Abschluss des 30. Spieltags in der Fußball-Bundesliga am Mittwochabend verliert Hannover 96 einen Negativrekord. Der aktuelle Zweitligist war 105 Mal Schlusslicht in der Beletage - nun zieht Schalke 04 vorbei. Die Königsblauen werden dann zum 106. Mal Tabellenletzter sein - und den unrühmlichen Rekord bis zum Saisonende noch um vier Spieltage ausbauen. Bei einer weiteren Niederlage würden sich die Gelsenkirchener zudem in die Top Ten der schlechtesten Erstliga-Absteiger der Bundesligageschichte einreihen. | 21.04.2021 15:34