Stand: 24.01.2022 13:28 Uhr Hannover 96 verleiht Evina an Viktoria Berlin

Fußball-Zweitligist Hannover 96 leiht Franck Evina bis Saisonende an den Drittligisten Viktoria Berlin aus. Der Stürmer, der bei den Niedersachsen noch einen Vertrag bis 2023 hat, soll schon am Dienstag (in Halle) sein Debüt für die Berliner geben. Evina war 2020 vom FC Bayern II an die Leine gewechselt, schaffte aber nach mehreren Verletzungen nicht den Durchbruch. Zuletzt spielte der 21-Jährige nur noch in der U23 von Hannover 96. Wechselbörse | 24.01.2022 13:26