Stand: 05.06.2023 13:55 Uhr St. Paulis Irvine verpasst Spiel gegen Argentinien

Jackson Irvine vom Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird der australischen Nationalmannschaft beim Länderspiel gegen Weltmeister Argentinien am 15. Juni fehlen. Grund dafür ist eine Wadenverletzung, die der Kapitän der Hamburger sich im letzten Saisonspiel gegen den Karlsruher SC zugezogen hatte. Das vermeldete der Club am Montag per Twitter. | 05.06.2023 13:56