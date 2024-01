Stand: 03.01.2024 11:06 Uhr Hannover 96 verlängert mit Talent Momuluh und leiht es aus

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit seinem Talent Monju Momuluh verlängert und ihn in die Dritte Liga ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Stürmer, der bisher sechsmal bei den Profis der "Roten" zum Einsatz gekommen ist, soll in der Rückrunde Spielpraxis bei Arminia Bielefeld sammeln. 96-Manager Mann nannte den Tabellen-14. "eine ambitionierte Mannschaft" und erklärte dann: "Ich sehe in 'Taddel' großes Potenzial und deswegen soll seine Zukunft auch in Hannover liegen." Wechselbörse | 03.01.2024 11:01