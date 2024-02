Stand: 21.02.2024 15:25 Uhr Hannover 96 verlängert mit Leopold

Hannover 96 und Enzo Leopold haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der 23-Jährige unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten bis Sommer 2026. In der aktuellen Zweitliga-Saison kam der Mittelfeldspieler 20 Mal zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und drei Vorlagen. "Mit Enzo hat es vom ersten Tag an menschlich wie sportlich gepasst. Er hat sich der Zweiten Liga sehr schnell angepasst und sich Schritt für Schritt zum Leistungsträger entwickelt", so Sportdirektor Marcus Mann. | 21.02.2022 15:22